14 шагов, которые помогут стартапу привлечь первых клиентов

Писатель и основатель стартап-инкубатора Demand Curve Джулиан Шапиро написал в Twitter тред о том, какие шаги нужно предпринять стартапу, чтобы привлечь первых клиентов. Делимся адаптированным переводом этих советов.

1. Вложитесь в интервью с людьми, которые успешно построили похожие стартапы. Найти их можно через LinkedIn Sales Navigator.

2. Спросите у них, каким трем каналам (например, реклама, SEO) следует отдавать приоритет, чтобы привлечь клиентов.

3. Выясните примеры компаний, которые хорошо управляют этими каналами. Обратить внимание стоит на следующие варианты:

связи с общественностью (PR);

реклама;

SEO;

инфлюенсеры;

спонсорства;

органический трафик из социальных сетей;

WOM-маркетинг (Word-of-Mouth или просто «сарафанное радио»);

углубленный контент;

рекомендательный маркетинг;

развитие продукта за счет приглашения пользователей (например, Slack, Zoom, Dropbox).

4. Проанализируйте, как этим компаниям удается успешно управлять каналами. Визуализируйте каждый шаг клиента — от нахождения канала до превращения в счастливого потребителя. Выясните, в чем заключается преимущество каждого шага: подача, дизайн или же пользовательский опыт. Вот пример такого плана.

Человек видит рекламу в Facebook.

Посещает целевую страницу.

Вводит адрес своей электронной почты.

Рассматривает продукт.

Оплачивает покупку.

Сохраняет вовлеченность.

Приглашает больше пользователей.

С помощью таких инструментов, как Ahrefs и Библиотека рекламы Facebook можно увидеть, как работают конкуренты. Проанализируйте их шаги и обратите внимание на моменты, которые вам стоит улучшить. Это простой, но эффективный способ.

5. Теперь воспроизведите низкочастотную версию воронки для своей компании. Это отправная точка, которая позволит выяснить, какие техники работают именно в контексте вашего стартапа. Все всегда зависит от контекста.

6. Для начала понадобится команда, которая займется дизайном, продуктом, копирайтингом и проектированием. Вы можете как найти временного исполнителя, так и нанять сотрудника на полную ставку. Также можно работать через агенство-посредника или же сделать все самостоятельно. LinkedIn Sales Navigator также упрощает поиск опытных специалистов.

7. Настройте аналитику, чтобы измерять показатели конверсии на каждом этапе. Для этого можно воспользоваться такими инструментами, как Amplitude, Mixpanel и Heap.

8. Запустите канал.

9. Обратите внимание, на каких этапах уходит больше всего людей.

10. Исправьте точки спада, прежде чем оптимизировать другие. Для этого обновите стратегию и проведите тестирование.

Разработайте новые стимулы и ценности.

Внесите изменения в продукт.

Ориентируйтесь на других целевых персон.

Обновите ценовые планы и UX.

11. Повторите шаги для каждого канала, рекомендованного вам экспертами.

12. Если канал не приносит результатов, попробуйте обновить персонал, чтобы взглянуть на проблему с другой стороны. В некоторых случаях просто нужен новый подход. Если лучшие из лучших не могут обеспечить устойчивость канала, вернитесь к нему позже, а пока двигайтесь к следующему.

13. В то же время экспериментируйте с рабочими каналами, чтобы еще больше повысить их эффективность. Для этого задайте себе следующие вопросы.

Что может привлечь еще больше людей?

Как устранить лишние препятствия?

14. Ваша цель заключается в том, чтобы со временем разработать личную схему роста. Для этого регулярно консультируйтесь с другими специалистами и воспроизводите то, что работает в реальных условиях.

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