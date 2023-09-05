«Ёбидоёби» пообещала подарить франшизу тем, кто найдет миниатюрные копии ресторанов в своем городе

Сеть доставки суши и роллов «Ёбидоёби» разместила миниатюрные копии своих ресторанов в небольших российских городах. Бренд обещает подарить франшизу тем, кто найдет мини-рестораны в своем городе, говорится в сообщении «Ёбидоёби».

В разных городах России появились миниатюрные здания — точные копии филиалов сети «Ёбидоёби». Кукольные здания сделаны размером с книгу.

Миниатюрный ресторан в Кисловодске

Внутри ресторанов полностью воссоздали дизайн интерьера «Ёбидоёби» – фирменные цвета, мебель и логотип. На столиках и стойке администратора даже есть брендированные пакеты и палочки, а в коробках — крошечные роллы.

Миниатюрный ресторан в Гатчине

Маленькие рестораны разместили в Соликамске, Орске, Кисловодске, Сызрани, Орехово-Зуево и в Гатчине. Сейчас они находятся на улицах городов в самых разных местах. Всего таких домиков 6 штук, по одному в каждом городе.

Миниатюрный ресторан в Орске

Компания объяснила, что акция приурочена к запуску нового формата франшизы «Ёбидоёби-лайт» для небольших городов с населением до 250 тыс. человек. Бренд считает, что мини-копии ресторанов покажут все преимущества такого формата: франчайзи нужны небольшое помещение, меньше оборудования и минимальные стартовые вложения.

«Ёбидоёби» работает по системе франшизы. Сейчас у сети более 80 партнеров в 159 городах России.

Фото: «Ёбидоёби»