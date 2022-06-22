«ЮMoney» приостановил переводы с кошелька в Узбекистан

Российский сервис электронных платежей «ЮMoney» приостановил переводы с кошелька в Узбекистан на карты UzCard и Humo. В разделе «Переводы» пропала вкладка для переводов в Казахстан, обратил внимание корреспондент RB.RU.

Переводы невозможны «по техническим причинам на стороне поставщиков. Сроки восстановления неизвестны», говорится в сообщении на сайте. Корреспонденту нашего издания в call-центре UzCard подтвердили невозможность переводов, подчеркнув, что приостановка операций зависит от «ЮMoney».

RB.RU также обратился за комментарием в пресс-службу «ЮMoney», более развернутых ответов на момент публикации не поступило.

Переводы с кошелька сервиса в Узбекистан и Казахстан появились 2 июня. Тогда максимальная сумма единовременного перевода в Казахстан с учетом комиссии составляла 85 тыс. рублей, в Узбекистан — 35 тыс. рублей.

Фото на обложке: Unsplash