Россияне стали тратить на мобильные игры на 63% больше трафика — исследование

Россияне за первое полугодие 2023 года потратили на мобильные игры на 63% больше трафика, чем за тот же период прошлого года. В топе предпочтений — Roblox, PUBG: Battlegrounds и Mobile Legends. Об этом говорится в исследовании Yota, с результатами которого ознакомился RB.RU.
Среди играющих зумеров (16-25 лет) юношей в 2,5 раза больше, чем девушек. У пользователей возраста 25+ разница значительно меньше: мужская игровая аудитория здесь всего на 11% больше женской.
Самым популярным смартфоном для мобильных игр оказался Apple iPhone 11, за ним следуют Xiaomi Redmi 9A и Redmi 9C, Samsung Galaxy A12 и Xiaomi POCO X3 Pro.
Фото на обложке: Unsplash
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