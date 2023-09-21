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Россияне стали тратить на мобильные игры на 63% больше трафика — исследование

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Россияне за первое полугодие 2023 года потратили на мобильные игры на 63% больше трафика, чем за тот же период прошлого года. В топе предпочтений — Roblox, PUBG: Battlegrounds и Mobile Legends. Об этом говорится в исследовании Yota, с результатами которого ознакомился RB.RU.

Россияне стали тратить на мобильные игры на 63% больше трафика — исследование

Среди играющих зумеров (16-25 лет) юношей в 2,5 раза больше, чем девушек. У пользователей возраста 25+ разница значительно меньше: мужская игровая аудитория здесь всего на 11% больше женской.

Самым популярным смартфоном для мобильных игр оказался Apple iPhone 11, за ним следуют Xiaomi Redmi 9A и Redmi 9C, Samsung Galaxy A12 и Xiaomi POCO X3 Pro.

Фото на обложке: Unsplash

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