Россияне за первое полугодие 2023 года потратили на мобильные игры на 63% больше трафика, чем за тот же период прошлого года. В топе предпочтений — Roblox, PUBG: Battlegrounds и Mobile Legends. Об этом говорится в исследовании Yota, с результатами которого ознакомился RB.RU.

Россияне стали тратить на мобильные игры на 63% больше трафика — исследование