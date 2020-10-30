Yota позволила российским стартапам продавать свои продукты в торговых точках оператора

Yota запустила проект «Yota Полка», в рамках которого российские предприниматели смогут продавать свои продукты в торговых точках мобильного оператора и его франшизных партнеров. Об этом говорится в пресс-релизе Yota.
«Даже мы не знаем, что будем продавать. И именно ощущение неизвестности мы хотели передать на сайте в виде парящего в невесомости сгустка энергии, который может стать чем угодно. То, какие продукты клиенты увидят на полках Yota, станет сюрпризом не только для клиентов, но и для нас самих», — сообщил руководитель проекта Александр Липин.
Скриншот с сайта polka.yota.ru
Компания рассчитывает поддержать изобретателей, дистрибьюторов и стартаперов.
«Часто у таких предпринимателей есть качественный инновационный продукт, но может просто не хватать знаний для того, чтобы продемонстрировать его широкой аудитории. С точки зрения бизнеса мы рассматриваем проект «Yota Полка» как возможность повысить маржинальность торговых точек на 3%, предложить покупателям уникальные товары, а также увеличить поток клиентов на 10%», — сообщила руководитель собственной розницы Yota Елена Мямлина.
Принять участие в отборе в проект может любой производитель или дистрибьютор из России. Предлагаемые продукты должны иметь физическое выражение, размер, позволяющий расположить их на витринах, и не требовать особых условий хранения, а также дополнительного лицензирования для точек продаж.
Для участия необходимо оставить заявку на странице проекта.
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