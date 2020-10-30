Yota позволила российским стартапам продавать свои продукты в торговых точках оператора

«Даже мы не знаем, что будем продавать. И именно ощущение неизвестности мы хотели передать на сайте в виде парящего в невесомости сгустка энергии, который может стать чем угодно. То, какие продукты клиенты увидят на полках Yota, станет сюрпризом не только для клиентов, но и для нас самих», — сообщил руководитель проекта Александр Липин.