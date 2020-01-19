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YouDo запустил платформу для компаний по заказу услуг у самозанятых

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Новостной редактор

Анастасия Марьина

Сервис YouDo запустил платформу, на которой компании могут заказывать услуги у самозанятых. Об этом сообщил сооснователь YouDo Алексей Гидирим в ходе выступления на Гайдаровском форуме.

YouDo запустил платформу для компаний по заказу услуг у самозанятых

Сейчас компания тестирует b2b-направление в строительном сегменте, также планируется расширить на аутсорсинговое и ряд других направлений, сказал представитель сервиса. 

«Количество верифицированных исполнителей превышает 2 млн, и цифра продолжает расти <…>. Ранее мы пытались сотрудничать с компаниями, но нам не удалось успешно запустить b2b-направление. Мы пробовали регистрировать исполнителей через ИП, но столкнулись с огромным сопротивлением людей», — сообщил Гидирим.

По его словам, у исполнителей не было желания заниматься отчетностью, платить обязательные платежи, в целом взаимодействовать с государством.

Фото: Unsplash

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