YouDo запустил платформу для компаний по заказу услуг у самозанятых
Сервис YouDo запустил платформу, на которой компании могут заказывать услуги у самозанятых. Об этом сообщил сооснователь YouDo Алексей Гидирим в ходе выступления на Гайдаровском форуме.
Сейчас компания тестирует b2b-направление в строительном сегменте, также планируется расширить на аутсорсинговое и ряд других направлений, сказал представитель сервиса.
«Количество верифицированных исполнителей превышает 2 млн, и цифра продолжает расти <…>. Ранее мы пытались сотрудничать с компаниями, но нам не удалось успешно запустить b2b-направление. Мы пробовали регистрировать исполнителей через ИП, но столкнулись с огромным сопротивлением людей», — сообщил Гидирим.
По его словам, у исполнителей не было желания заниматься отчетностью, платить обязательные платежи, в целом взаимодействовать с государством.
Фото: Unsplash
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