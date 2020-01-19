Сервис YouDo запустил платформу, на которой компании могут заказывать услуги у самозанятых. Об этом сообщил сооснователь YouDo Алексей Гидирим в ходе выступления на Гайдаровском форуме.

YouDo запустил платформу для компаний по заказу услуг у самозанятых