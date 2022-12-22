Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

YouDo назвал топ-5 категорий заказов бизнеса к Новому году

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Аналитики маркетплейса услуг YouDo проанализировали подготовку бизнеса к Новому году и составили топ-5 категорий заказов, которые предприниматели отдают на аутсорс.

YouDo назвал топ-5 категорий заказов бизнеса к Новому году

Самые популярные категорий, в которых бизнес-заказчики размещают задания в декабре 2022 года (по убыванию):

  1. Курьерские услуги
  2. Юридическая и бухгалтерская помощь
  3. Услуги виртуального помощника
  4. Фото, видео и аудио
  5. Мероприятия и промоакции

Аналитики YouDo подсчитали, что число заказов бизнеса в декабре выросло на 17% по отношению к ноябрю.

Компании заказывают помощь с закрытием отчетов, переезжают в новые бизнес-центры и ищут тех, кто поможет с переездом. Часть ищет специалистов по упаковке и распаковке сувенирной продукции. Кроме срочных задач в топе проведение корпоративов, поиск Дедов Морозов, Снегурочек и фотографов.

За фотосъемку бизнес-заказчики готовы заплатить в среднем 5 495 рублей, за услуги курьера на легковом авто — 2 167 рублей, за бухгалтерские услуги — 3 550 рублей. 

Фото на обложке: Unsplash

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Почему западные бизнес-модели не работают в России
  2. 2 Как создать ценность для пользователей сервиса: пример YouDo
  3. 3 В Госдуме назвали сроки полной замены зарубежной вычислительной техники российской
  4. 4 BI.Zone запустила платформу для индивидуальных тренировок по кибербезопасности
  5. 5 В операционной «дочке» «Глории Джинс» сменился гендиректор
ArtTech — карта разработчиков арт-технологий
Все игроки российского рынка технологий для искусства
Перейти

ВОЗМОЖНОСТИ

26 декабря 2022

Goznak Startup Lab

26 декабря 2022

«Безопасный интернет»

30 декабря 2022

Softlanding Program

Все ВОЗМОЖНОСТИ