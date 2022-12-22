YouDo назвал топ-5 категорий заказов бизнеса к Новому году

Аналитики маркетплейса услуг YouDo проанализировали подготовку бизнеса к Новому году и составили топ-5 категорий заказов, которые предприниматели отдают на аутсорс.

Самые популярные категорий, в которых бизнес-заказчики размещают задания в декабре 2022 года (по убыванию):

Курьерские услуги Юридическая и бухгалтерская помощь Услуги виртуального помощника Фото, видео и аудио Мероприятия и промоакции

Аналитики YouDo подсчитали, что число заказов бизнеса в декабре выросло на 17% по отношению к ноябрю.

Компании заказывают помощь с закрытием отчетов, переезжают в новые бизнес-центры и ищут тех, кто поможет с переездом. Часть ищет специалистов по упаковке и распаковке сувенирной продукции. Кроме срочных задач в топе проведение корпоративов, поиск Дедов Морозов, Снегурочек и фотографов.

За фотосъемку бизнес-заказчики готовы заплатить в среднем 5 495 рублей, за услуги курьера на легковом авто — 2 167 рублей, за бухгалтерские услуги — 3 550 рублей.

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