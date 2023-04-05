«ЮMoney» посоветовал клиентам с устройствами на iOS не удалять приложение

Платежный сервис «ЮMoney» предупредил клиентов с устройствами на iOS о невозможности скачать приложение из App Store в случае его удаления с устройства.
«К сожалению, приложения «ЮMoney» нет в App Store. Если у вас уже есть приложение на айфоне — оно продолжает работать, не удаляйте его, так как установить заново уже не получится», — говорится в сообщении на сайте компании.
Если приложение все же удалено с телефона, сервис рекомендует использовать кошелек на сайте. Из маркетплейса приложений для устройств на Android Google Play «ЮMoney» исчез еще прошлой весной. Летом компания начала выпускать виртуальные карты «Мир».
Фото на обложке: Unsplash
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Свежий взгляд: 15 эко-приложений для вашего телефона
- 2 Как покорить топ App Store, удержаться в нем и заработать
- 3 Пользователи iPhone по всему миру столкнулись со сбоем в приложении «Погода»
- 4 В RuStore начали появляться приложения от зарубежных разработчиков
- 5 Какие мобильные приложения будет выгодно делать в 2023 году?
ВОЗМОЖНОСТИ
05 апреля 2023
05 апреля 2023
05 апреля 2023