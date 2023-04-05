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«ЮMoney» посоветовал клиентам с устройствами на iOS не удалять приложение

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Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

Платежный сервис «ЮMoney» предупредил клиентов с устройствами на iOS о невозможности скачать приложение из App Store в случае его удаления с устройства.

«ЮMoney» посоветовал клиентам с устройствами на iOS не удалять приложение

«К сожалению, приложения «ЮMoney» нет в App Store. Если у вас уже есть приложение на айфоне — оно продолжает работать, не удаляйте его, так как установить заново уже не получится», — говорится в сообщении на сайте компании.

Если приложение все же удалено с телефона, сервис рекомендует использовать кошелек на сайте. Из маркетплейса приложений для устройств на Android Google Play «ЮMoney» исчез еще прошлой весной. Летом компания начала выпускать виртуальные карты «Мир».

Фото на обложке: Unsplash

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