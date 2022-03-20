Правительство РФ стимулирует компании нанимать молодежь

Компании, которые в 2022 году примут на работу соискателей в возрасте до 30 лет, смогут рассчитывать на поддержку от государства. Соотвествующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Об этом сообщается на сайте российского правительства. Отмечается, что речь идет о трудоустройстве отдельных категорий граждан до 30 лет:

выпускники колледжей и вузов без опыта работы;

молодые люди без среднего профессионального или высшего образования;

инвалиды;

дети-сироты;

родители несовершеннолетних детей.

За прием на работу представителей этих категорий компании могут претендовать на выплату субсидии, объем которой составит три минимальных размера оплаты труда (МРОТ), увеличенный на районный коэффициент, сумму страховых взносов и количество трудоустроенных.

Первый платеж компания получит спустя месяц после приема сотрудника на работу, второй — через три месяца, третий — спустя полгода.

Для получения господдержки работодателю нужно обратиться в центр занятости, где он подберет специалистов под имеющиеся вакансии.