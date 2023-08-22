YouTube начнет платить правообладателям за использование их музыки для обучения ИИ. О каких суммах и обстоятельствах компенсации идет речь компания не уточнила, но к проекту уже подключились несколько популярных исполнителей, а также наследники Фрэнка Синатры.
YouTube объявил о запуске проекта по компенсации правообладателям за использование их музыки для обучения искусственного интеллекта. Об этом компания сообщила в своем блоге.
Проект получил название Music AI Incubator, он запущен в партнерстве с Universal Music Group. В рамках программы YouTube будет компенсировать правообладателям – лейблам, исполнителям и другим – использование их музыки для обучения ИИ.
К проекту уже подключились несколько популярных музыкантов, в числе которых нео-классик Макс Рихтер, поп-певица Анитта, а также наследники Фрэнка Синатры.
Фото на обложке: 19 STUDIO /
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