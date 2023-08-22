YouTube начнет платить правообладателям за использование их музыки для обучения ИИ. О каких суммах и обстоятельствах компенсации идет речь компания не уточнила, но к проекту уже подключились несколько популярных исполнителей, а также наследники Фрэнка Синатры.

YouTube начнет платить правообладателям за использование их музыки для обучения ИИ