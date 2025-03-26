Минцифры рассказало, когда с YouTube снимут ограничения

Вопрос о «размедлении» YouTube будет обсуждаться после того, как руководство видеохостинга выполнит требования Роскомнадзора. Об этом сообщил глава Минцифры Максут Шадаев, отвечая на вопрос журналистов «РИА Новости».

«Есть целый набор претензий, который Роскомнадзор выставил в адрес YouTube. Соответственно, это вопрос выполнения норм законодательства. Если они будут их выполнять, если они покажут конкретные шаги разблокировки отечественного контента, тогда этот вопрос будет ставиться и обсуждаться», — сказал министр.

Он отметил, что, несмотря на штрафы, наложенные на Google российскими судами, сейчас основными являются требования, связанные с разблокировкой российских каналов, проведением соответствующей политики и отсутствием ограничений для российских авторов.

Владимир Путин в декабре во время прямой линии заявил, что Google сама создала себе проблемы для работы в России. Президент считает, что занять место YouTube в стране могут отечественные платформы — VK и Rutube, а также Telegram.

В середине марта «Известия» сообщили, что с 2021 года Федеральная служба судебных приставов взыскала с ООО «Гугл», российского юрлица американской компании, 13,4 млрд рублей. При этом это лишь 40% от общей суммы штрафов, наложенных на Google за нарушение российских законов, отмечала газета.

YouTube в России начали замедлять летом прошлого года. В РКН говорили, что Google «прекратила поддержку инфраструктуры своих кэширующих серверов в наших сетях связи». В компании заявили, что не имеют к сбоям в работе сервиса никакого отношения.

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