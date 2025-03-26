Минцифры рассказало, когда с YouTube снимут ограничения
Вопрос о «размедлении» YouTube будет обсуждаться после того, как руководство видеохостинга выполнит требования Роскомнадзора. Об этом сообщил глава Минцифры Максут Шадаев, отвечая на вопрос журналистов «РИА Новости».
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«Есть целый набор претензий, который Роскомнадзор выставил в адрес YouTube. Соответственно, это вопрос выполнения норм законодательства. Если они будут их выполнять, если они покажут конкретные шаги разблокировки отечественного контента, тогда этот вопрос будет ставиться и обсуждаться», — сказал министр.
Он отметил, что, несмотря на штрафы, наложенные на Google российскими судами, сейчас основными являются требования, связанные с разблокировкой российских каналов, проведением соответствующей политики и отсутствием ограничений для российских авторов.
- Владимир Путин в декабре во время прямой линии заявил, что Google сама создала себе проблемы для работы в России. Президент считает, что занять место YouTube в стране могут отечественные платформы — VK и Rutube, а также Telegram.
- В середине марта «Известия» сообщили, что с 2021 года Федеральная служба судебных приставов взыскала с ООО «Гугл», российского юрлица американской компании, 13,4 млрд рублей. При этом это лишь 40% от общей суммы штрафов, наложенных на Google за нарушение российских законов, отмечала газета.
- YouTube в России начали замедлять летом прошлого года. В РКН говорили, что Google «прекратила поддержку инфраструктуры своих кэширующих серверов в наших сетях связи». В компании заявили, что не имеют к сбоям в работе сервиса никакого отношения.
Фото на обложке: JarTee / Shutterstock / FOTODOM
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