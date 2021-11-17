Юристы заявили о незаконности продажи Квентином Тарантино удаленных сцен из «Криминального чтива»

Кинорежиссер Квентин Тарантино объявил о продаже в формате NFT собственноручно написанного сценария и удаленных сцен из «Криминального чтива» — и сделал это незаконно, считают юристы, опрошенные «Известиями». Исключительные права на объекты продажи принадлежат студии Miramax.

Киностудия Miramax подала в суд на Квентина Тарантино. В студии посчитали действия режиссера незаконными — он выставил на продажу в формате NFT 7 удаленных сцен из снятого им на студии «Криминального чтива», а также сценарий к фильму. В Miramax уточнили, что только у нее есть права на продажу NFT.

Контракт с Квентином Тарантино предполагает, что у него есть права только на часть материалов, связанных с фильмов, в том числе саундтреки, ремейки и телесериалы, пояснили в Miramax. При этом невзаимозаменяемые токены по фильму в этот перечень не входят.

Студия направила Квентину Тарантино письмо с требованием отменить анонсированный аукцион, на что он не отреагировал, уточнили в Miramax. Компания была вынуждена подать на режиссера, которого называет «ценным сотрудником», в суд.

Один из юристов, опрошенных «Известиями», заявил, что студия владеет исключительными правами на «Криминальное чтиво», поэтому Тарантино не может продавать сценарий и удаленные сцены ни в каком формате.

Другой юрист сообщил, что продажа NFT может восприниматься как реализация права режиссера на публикацию сценария. Однако Miramax в таком случае может потерять прибыль, потому что перестанет в глазах людей быть держателем оригинального сценария.

О том, что Квентин Тарантино выставит на аукцион 7 удаленных сцен и сценарий к фильму «Криминальное чтиво» было объявлено 2 ноября.

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