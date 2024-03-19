Максимальная доходность вкладов в юанях выросла до 5% годовых

Крупнейшие российские банки увеличивают доходность вкладов в китайской валюте. Максимальная ставка в юанях для депозитов для физлиц в массовом сегменте уже достигла 5%, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные кредитных организаций.
Самый высокий уровень ставок у вип-клиентов. Почти 99% вкладов в китайской валюте как раз приходится на премиальных клиентов. Сейчас самые высокие ставки для таких вкладов в Альфа-банке — 5,1% и в ВТБ — 5,05%.
Повышение ставок по юаням происходит витками: в феврале повышение ставок в юанях провели ВТБ, РСХБ, в марте Тинькофф-банк (до 3,5%) и Сбербанк (до 4,07%). Однако на фоне сохраняющейся высокой ключевой ставки ЦБ (16%) в последнее время банки были сосредоточены на рублевых пассивах.
Эксперты предупредили, что дальнейшее повышение доходности депозитов в китайской валюте будет ограничено.
- В начале 2023 года самой популярной валютой среди российских предпринимателей были китайские юани — около 70% переводов от общего количества платежей отправляется именно в них.
Фото на обложке: CESM I Studio /
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