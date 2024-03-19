Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Максимальная доходность вкладов в юанях выросла до 5% годовых

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Крупнейшие российские банки увеличивают доходность вкладов в китайской валюте. Максимальная ставка в юанях для депозитов для физлиц в массовом сегменте уже достигла 5%, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные кредитных организаций.

Максимальная доходность вкладов в юанях выросла до 5% годовых

Самый высокий уровень ставок у вип-клиентов. Почти 99% вкладов в китайской валюте как раз приходится на премиальных клиентов. Сейчас самые высокие ставки для таких вкладов в Альфа-банке — 5,1% и в ВТБ — 5,05%.

Повышение ставок по юаням происходит витками: в феврале повышение ставок в юанях провели ВТБ, РСХБ, в марте Тинькофф-банк (до 3,5%) и Сбербанк (до 4,07%). Однако на фоне сохраняющейся высокой ключевой ставки ЦБ (16%) в последнее время банки были сосредоточены на рублевых пассивах.

Эксперты предупредили, что дальнейшее повышение доходности депозитов в китайской валюте будет ограничено.

  • В начале 2023 года самой популярной валютой среди российских предпринимателей были китайские юани — около 70% переводов от общего количества платежей отправляется именно в них.

Фото на обложке: CESM I Studio / Shutterstock

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Большинство банков Армении прекратит прием карт «Мир»
  2. 2 Ипотека для иностранных граждан в России в 2024 году
  3. 3 Китайский банк Chouzhou остановил расчёты с Россией: что произошло и стоит ли паниковать. Мнение эксперта
  4. 4 Ограничения ЦБ по ипотеке с 1 марта: как обеспечить себе «да» от банка
  5. 5 Ограничения ЦБ по ипотеке с 1 марта: кому будет труднее получить кредит

ВОЗМОЖНОСТИ

21 марта 2024

Умный помощник для тендеров

25 марта 2024

Directum Awards

27 марта 2024

Инвестиционная упаковка

29 марта 2024

Burning Heroes AI for Humanity

31 марта 2024

Поддержка малого и среднего бизнеса от Минэкономразвития и Яндекс Бизнеса

Все ВОЗМОЖНОСТИ