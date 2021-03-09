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Основатель Zoom пожертвовал свои акции на сумму $6 млрд

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Наталья Дмитриева
Наталья Дмитриева

Редактор новостей

Наталья Дмитриева

Основатель и гендиректор сервиса видеоконференций Zoom Video Эрик Юань пожертвовал почти 18 млн своих акций неизвестным бенефициарам, сообщает BBC.

Основатель Zoom пожертвовал свои акции на сумму $6 млрд

Акции на общую сумму свыше $6 млрд составили примерно 40% доли Юаня в компании. В Zoom уточнили, что «распределение было произведено в соответствии с условиями трастов Эрика Юаня и его жены».

«Решение Юаня передать более трети своей доли вызовет некоторое недоумение. Инвесторы будут нервничать, пока мы не узнаем, кто является получателем акций», — приводит издание мнение одного из представителей американского бизнеса.

На фоне новости акции Zoom Video Communications Inc в понедельник снизились почти на 8%.

Фото: скриншот с ru.investing.com

Ранее компания отчиталась за четвертый квартал 2021 финансового года. Выручка компании увеличилась почти до $882,5 млн (годом ранее было около) $188 млн. Тогда из-за отчетности котировки акций Zoom наоборот выросли на 8,3%.

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Юань основал Zoom в 2011 году, после размещения на фондовом рынке США в 2019 году, стал миллиардером. По данным Forbes, состояние Эрика Юаня в настоящее время составляет $13,7 млрд. Хотя еще в конце 2020 года оно насчитывало $17,9 млрд. Весной до пандемии состояние бизнесмена было $5,5 млрд.

Фото: Sundry Photography / Shutterstock

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