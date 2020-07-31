«Юла» предложила предпринимателям открывать онлайн-магазины на своей площадке

Сервис объявлений «Юла» запустил новую услугу для бизнеса — теперь предприниматели могут открыть на площадке свой онлайн-магазин. Об этом говорится в сообщении сервиса.

С запуском «Магазинов» сервис планирует привлечь на площадку в первую очередь представителей малого и среднего бизнеса, для которых перевод продаж в онлайн стал насущной задачей в последнее время.

В «Магазине» бизнес получает возможности дополнительного брендирования, а его посетители смогут выбирать товары по категориям, фильтровать и сортировать по цене и новизне и находить товары через поисковую строку. Также они смогут подписаться на понравившийся магазин и получать уведомления о новых товарах.

Услуга доступна всем пользователям сервиса. Для подключения необходимо зайти в профиль, выбрать платные услуги и подключить тариф с магазином, после чего профиль продавца автоматически превратится в «Магазин». Стоимость подключения услуги составляет от 949 рублей в месяц.

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