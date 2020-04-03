«Юла» организовала видеотрансляции для пользователей

Сервис объявлений «Юла» запустил производство видеоконтента для своих пользователей. Об этом говорится в сообщении компании.

В рамках эксперимента сервис организовал серию прямых трансляций занятий фитнесом в домашних условиях — их проводит автор одного из каналов про спорт на YouTube Алексей Столяров.

Представитель сервиса сообщил Rusbase, что первая трансляция собрала более 11 тысяч зрителей онлайн, при этом всего трансляцию посмотрели более 180 тысяч раз.

Видеотрансляции сделаны на базе технологий видеостриминга социальной сети «Одноклассники» и будут доступны на отдельной странице в мобильном приложении «Юлы». Пользователи смогут смотреть записи тренировок, искать товары для занятий спортом с доставкой и подбирать персональных тренеров, работающих дистанционно.

«В рамках эксперимента мы пока запустили трансляции занятий фитнесом в домашних условиях, потому что это сейчас наиболее востребовано у наших пользователей. В дальнейшем мы не исключаем расширение тематики производимого контента с акцентом на его полезность, например DIY («сделай сам» — прим.)», — сообщили в пресс-службе сервиса.

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