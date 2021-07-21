«ЮMoney» собрал все услуги для самозанятых в новом сервисе

Сервис электронных платежей «ЮMoney», входяший в экосистему «Сбера», запустил бренд «ЮSelf», под которым собрал все сервисы, которые могут понадобиться самозанятому. Об этом говорится в сообщении компании.

В личном кабинете «ЮSelf» можно встать на учет в налоговой и сняться с него, создавать чеки, оплачивать налоги. Сюда же поступают уведомления и налоговые расчеты от Федеральной налоговой службы (ФНС).

При этом налоговая начислит налог только по тем поступлениям, по которым пользователь зарегистрирует чек. Cервис также позволяет взаимодействовать с платформами, которые помогают фрилансерам вести бизнес.

«ЮSelf» работает две недели. За это время 1,5 тысячи самозанятых уже оказали услуги на 1,5 млн рублей. Чаще всего фрилансеры оказывают услуги в сфере IT (40%), проводят консультации и продают товары собственного производства (35%), а также работают репетиторами или водителями такси (8%). Средний чек покупки у самозанятых, использующих «ЮSelf», составляет 5 243 рубля.

Сервис работает в связке со счетом «ЮMoney». Заработанные деньги можно сразу переводить, инвестировать или тратить. Отвечая на вопрос о монетизации сервиса, представитель «ЮMoney» сообщил, что самозанятые могут пользоваться «ЮSelf» бесплатно и принимать переводы от клиентов на банковские карты и счет «ЮMoney».

Фрилансеры могут подключить дополнительные платные услуги, например, интернет-эквайринг «ЮKassa», который поддерживает около 20 способов приема оплаты. Также они могут выставлять счета через мессенджеры и социальные сети.

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Фото: Unsplash