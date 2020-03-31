Система денежных переводов «Юнистрим» сменила стратегию и руководителя

В системе денежных переводов «Юнистрим» меняется руководство. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на участников рынка. По их словам, нынешний президент Кирилл Пальчун покидает систему, а его место займет внутренний кандидат.

В «Юнистриме» подтвердили информацию о смене руководства системы денежных переводов. Кирилл Пальчун принял решение развивать новый проект, пояснили там.

«Его место займет Ксения Чернышева, которая стояла у истоков создания онлайн-бизнеса "Юнистрима", — отметили в пресс-службе. — Под ее руководством данное направление успешно развивается, и "Юнистрим" усиливает позиции на рынке онлайн- и мобильных денежных переводов. Основной задачей госпожи Чернышевой и системы в целом станет всестороннее развитие системы денежных переводов и платежей с учетом текущих трендов».

В компании сообщили, что планируют расширить свое присутствие в онлайне, предлагая своим клиентам — трудовым мигрантам — удобные и недорогие продукты. Именно это предполагает стратегия, принятая в конце 2019 года.

Объем переводов по системе «Юнистрим» падает третий год подряд. Так, оборот в 2017 году составлял 244 млрд рублей, в 2018-м — только 227 млрд рублей. Наиболее сильное падение пришлось на 2019-й — оборот снизился сразу на 25%, до 172 млрд рублей.

По информации компании, тренд на снижение оборота сохранился и в 2020 году. Так, оборот марта 2020 года к аналогичному периоду прошлого года снизился на 10%, впрочем, там отметили, что это соответствует тенденциям рынка. Участники рынка не исключают, что именно такая динамика стала причиной смены главы компании.

Кирилл Пальчун работал в группе «Юнистрим» с 2009 года. 18 февраля 2019 года занял пост президента системы денежных переводов UNIStream.

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