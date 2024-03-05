Южнокорейский конкурент Uniqlo выйдет на рынок России

В России готовятся к открытию первые магазины южнокорейского fashion-ритейлера 8 seconds (принадлежит Samsung). Марка считается аналогом японской сети Uniqlo, которая покинула местный рынок после начала СВО в 2022 году.

Партнером может выступить российский дистрибьютор «ЛР Ритейл» (принадлежит «ЛД Ритейлу» и Анне Сафроновой), который уже зарегистрировал сразу несколько доменов под бренд. Компания, по словам источников «Ъ», связана с владельцами крупных московских торговых центров «Авиапарк» и «Океания», среди которых дети миллиардера Аркадия Ротенберга. Представитель бизнесмена опроверг его связь «ЛР Групп» и «ЛР Ритейлом».

Прошлой весной на форуме Retail Tech основатель CRE + Retail Group Наталия Кермедчиева заявляла, что Samsung намерен вывести на российский рынок два своих fashion-бренда, среди которых 8 seconds, а первые магазины должны появиться до 2025 года.

Эксперты подчеркивают, что россияне достаточно лояльны к маркам из Южной Кореи, но для их продвижения в России все равно потребуются значительные инвестиции.

Ранее 54% россиян сообщили, что хотели бы появления новых «сильных» отечественных брендов вместо возвращения международных. Среди тех, кто хочет появления новых российских брендов, 55% мужчин и 54% женщин. Больше всего их в возрасте 45 лет и старше. Меньше всего тех, кто ждет «сильных» российских брендов, среди жителей России в возрасте 18–24 года — 36%.

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