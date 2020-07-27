Южный IT-парк отбирает стартапы в акселератор

До 25 августа Южный IT-парк принимает заявки от стартапов, которые хотят попасть в акселератор. Программа длится четыре месяца, в ходе которых команды будут создавать и развивать продукт, работать с наставниками и экспертами. Участие бесплатное.

Подать заявку могут стартапы ранних стадий. Для этого нужно подробно описать продукт, рынок, команду, экономику и возможности для продвижения. Затем представители проектов пройдут четырехдневный образовательный интенсив, посвященный методологии «бережливого» запуска компаний (Lean Startup) и развитию продукта для клиента (Customer Development).

После отбора лучшие стартапы попадают в акселератор Южного IT-парка. В программе:

изучение рынка и клиентов;

создание минимально жизнеспособного продукта;

тестирование рекламных каналов и другие темы.

Также участники получат личного трекера, возможность работать в офисах IT-парка в Ростове-на-Дону, доступ к библиотеке, а также смогут пообщаться с потенциальными инвесторами.

Южный IT-парк — государственная организация, поэтому прошедшие в акселератор стартапы могут пройти программу бесплатно, не отдавая долю или проценты от инвестиций.

Узнать подробности и подать заявку на участие можно на сайте.

Фото на обложке: SFIO CRACHO/Shutterstock