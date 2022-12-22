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«Яндекс.Еду» признали потерпевшей по делу об утечке данных клиентов

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

«Яндекс.Еда» в деле об утечке данных пользователей получила статус потерпевшей. Официальное расследование еще продолжается. Об этом РИА Новости сообщил представитель компании.

«Яндекс.Еду» признали потерпевшей по делу об утечке данных клиентов

Данные пользователей сервиса попали в общий доступ в конце февраля 2022 года. Тогда компания связалась со всеми пользователями, которых коснулась утечка. Представители «Яндекс.Еды» обратилась в правоохранительные органы.

В марте клиенты «Яндекс.Еды» подали коллективный иск из-за утечки данных в Замоскворецкий районный суд Москвы. Они требуют по 100 тыс. рублей компенсации на каждого.

Юристы назвали «маловероятным сценарием» удовлетворение исковых требований в 100 тыс. рублей для каждого заявителя. По оценке управляющего партнера адвокатского бюро «Башилов, Носков и партнеры» Игоря Носкова, средний размер компенсации по такой категории дел составляет от 500 до 3000 рублей. 

Фото на обложке: «Яндекс.Еда»

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