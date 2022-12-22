«Яндекс.Еду» признали потерпевшей по делу об утечке данных клиентов

«Яндекс.Еда» в деле об утечке данных пользователей получила статус потерпевшей. Официальное расследование еще продолжается. Об этом РИА Новости сообщил представитель компании.
Данные пользователей сервиса попали в общий доступ в конце февраля 2022 года. Тогда компания связалась со всеми пользователями, которых коснулась утечка. Представители «Яндекс.Еды» обратилась в правоохранительные органы.
В марте клиенты «Яндекс.Еды» подали коллективный иск из-за утечки данных в Замоскворецкий районный суд Москвы. Они требуют по 100 тыс. рублей компенсации на каждого.
Юристы назвали «маловероятным сценарием» удовлетворение исковых требований в 100 тыс. рублей для каждого заявителя. По оценке управляющего партнера адвокатского бюро «Башилов, Носков и партнеры» Игоря Носкова, средний размер компенсации по такой категории дел составляет от 500 до 3000 рублей.
Фото на обложке: «Яндекс.Еда»
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