«Яндекс.Еду» признали потерпевшей по делу об утечке данных клиентов

«Яндекс.Еда» в деле об утечке данных пользователей получила статус потерпевшей. Официальное расследование еще продолжается. Об этом РИА Новости сообщил представитель компании.

Данные пользователей сервиса попали в общий доступ в конце февраля 2022 года. Тогда компания связалась со всеми пользователями, которых коснулась утечка. Представители «Яндекс.Еды» обратилась в правоохранительные органы.

В марте клиенты «Яндекс.Еды» подали коллективный иск из-за утечки данных в Замоскворецкий районный суд Москвы. Они требуют по 100 тыс. рублей компенсации на каждого.

Юристы назвали «маловероятным сценарием» удовлетворение исковых требований в 100 тыс. рублей для каждого заявителя. По оценке управляющего партнера адвокатского бюро «Башилов, Носков и партнеры» Игоря Носкова, средний размер компенсации по такой категории дел составляет от 500 до 3000 рублей.

Фото на обложке: «Яндекс.Еда»