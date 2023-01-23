Россия стала самым крупным торговым партнером Узбекистана в 2022 году

Товарооборот России и Узбекистана за 2022 год вырос на 23% по сравнению с 2021 годом, следует из отчета Госкомстата республики. Он достиг $9,28 млрд, это самый высокий результат во внешнеторговом обороте Узбекистана.

В ведомстве уточнили, что сегодня Узбекистан ведет торговые отношения с 204 государствами. Наибольший оборот зафиксирован с Россией, он составил 18,6% от общего объема. Второе место занимает Китай — 17,8%. Оборот с Казахстаном занимает 9,2% от всего объема. Таким образом, в 2022 году самым крупным торговом партнером республики стала Россия.

В целом за 2022 год Узбекистан нарастил внешнеторговый оборот на 18,6%, увеличив его на $7,8 млн.

Ранее Государственный комитет по статистики Узбекистана обнародовал данные по числу открытых предприятий с участием иностранного капитала. Первое место в топе заняла РФ, в 2022 году представители российского бизнеса запустили в республике работу 967 таких предприятий. За минувший год на территорию страны въехало около 190 тыс. граждан РФ.

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