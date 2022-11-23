Российский театральный проект «Заблудшие» вышел на рынок ОАЭ

Российский театральный проект «Заблудшие» вышел на рынок Дубая под брендом Host Theatre. Показы будут проходить в пятизвездочных отелях Palace Downtown и Dubai Edition.

В запуск на рынке ОАЭ было вложено около 5 млн рублей собственных средств проекта, сообщил RB.RU представитель «Заблудших».

В совет директоров Host Theatre вошли сооснователь и СЕО компании «Звук Бизнес» Виктор Христенко, бизнес-ангел и автор телеграм-канала «Сысоев FM» Александр Сысоев и исполнительный директор гостиничного холдинга «Сафмар» Константин Горяинов.

«Мы остановили свой выбор на Дубае потому, что именно здесь сосредоточено множество самых фешенебельных отелей, которые могут стать прекрасной площадкой для наших спектаклей. Еще до премьерного показа у нас существовали договоренности о проведении нескольких мероприятий, так что мы рассчитываем занять свою нишу и развивать проект в ОАЭ», — сообщила создатель и CEO «Заблудших» Юлия Максимович.

В планах компании — привлечь первые инвестиции, которые пойдут на расширение команды, усиление маркетинга и выход на другие зарубежные рынки.

Проект «Заблудшие» был запущен в 2019 году в Москве, он строится вокруг концепции объединения лучших пятизвездочных отелей мира и театральных представлений. Сценарий представления создается с учетом культурного контекста, особенностей интерьера и событий, происходивших в стенах гостиницы. Спектакли не предполагают классической рассадки.

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