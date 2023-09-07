Число работников средних и крупных предприятий, которые столкнулись с задержками зарплаты, сократилось с 2,5 млн в 2005 году до 10 тыс. в 2023 году. Сам объем задолженности снизился с 15 млрд до 800 млн рублей — в 19 раз. К такому выводу пришли в НИУ ВШЭ, проанализировав ситуацию за 17 лет, узнали «Известия»

Зарплаты в России стали задерживать в 250 раз реже