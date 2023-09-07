Зарплаты в России стали задерживать в 250 раз реже

Число работников средних и крупных предприятий, которые столкнулись с задержками зарплаты, сократилось с 2,5 млн в 2005 году до 10 тыс. в 2023 году. Сам объем задолженности снизился с 15 млрд до 800 млн рублей — в 19 раз. К такому выводу пришли в НИУ ВШЭ, проанализировав ситуацию за 17 лет, узнали «Известия»
Среди причин снижения задолженности — рост экономики и поправки, внесенные в Трудовой кодекс, которые сделали невыплаты дорогостоящими для компаний.
К тому же, в прошлом году в стране обострился дефицит кадров, поэтому зарплаты не только не задерживали, но и поднимали. При этом власти видят риски в «аномальном» уровне безработицы в 3%.
В 2022 году общее число зарегистрированных безработных в стране снизилось почти на 30% по сравнению с 2021 годом. По состоянию на конец прошлого года их было 564 тыс. человек. При этом время на поиск работы увеличилось, в среднем россияне находят подходящие вакансии за 4,6 месяца.
Фото на обложке: Unsplash
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