Персональные данные и маркировка рекламы: какие законы вступают в силу 1 сентября

Екатерина Алипова
Спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram традиционно перед вступлением в силу новых законов напомнил, что важного изменится для бизнеса с 1 сентября.
Персональные данные и маркировка рекламы: какие законы вступают в силу 1 сентябряЕкатерина Алипова
Среди обновлений, интересных для отечественных предпринимателей:
- Контекстную, таргетированную и медийную рекламу теперь можно будет выпускать только с пометкой «реклама».
- Участников рынка маркетинга и рекламы (включая зарубежные компании) также обяжут передавать в единую систему учета данные о параметрах аудитории, на которую рассчитана медийная кампания.
- На все смартфоны с начала осени необходимо будет предустанавливать отечественный магазин приложений RuStore (это необходимо для преодоления ограничений от зарубежных сторов).
В законе о персональных данных – сразу несколько обновлений.
- Во-первых, теперь магазины не могут отказать клиенту в обслуживании, если он отказывается предоставлять личную информацию в рамках своего законного права.
- Во-вторых, запрещена биометрическая обработка данных детей и подростков до 18 лет.
- И в третьих, уделено отдельное внимание проблеме утечки персональных данных. Теперь операторам надо будет сообщать в профильные ведомства об утечках в течение суток после обнаружения проблемы.
Фото на обложке: Mateus Campos Felipe / Unsplash
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