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Персональные данные и маркировка рекламы: какие законы вступают в силу 1 сентября

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Екатерина Алипова
Екатерина Алипова

Редактор выходного дня RB.RU

Екатерина Алипова

Спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram традиционно перед вступлением в силу новых законов напомнил, что важного изменится для бизнеса с 1 сентября.

Персональные данные и маркировка рекламы: какие законы вступают в силу 1 сентября

Среди обновлений, интересных для отечественных предпринимателей:

  • Контекстную, таргетированную и медийную рекламу теперь можно будет выпускать только с пометкой «реклама».
  • Участников рынка маркетинга и рекламы (включая зарубежные компании) также обяжут передавать в единую систему учета данные о параметрах аудитории, на которую рассчитана медийная кампания.
  • На все смартфоны с начала осени необходимо будет предустанавливать отечественный магазин приложений RuStore (это необходимо для преодоления ограничений от зарубежных сторов).

В законе о персональных данных – сразу несколько обновлений.

  • Во-первых, теперь магазины не могут отказать клиенту в обслуживании, если он отказывается предоставлять личную информацию в рамках своего законного права.
  • Во-вторых, запрещена биометрическая обработка данных детей и подростков до 18 лет.
  • И в третьих, уделено отдельное внимание проблеме утечки персональных данных. Теперь  операторам надо будет сообщать в профильные ведомства об утечках в течение суток после обнаружения проблемы.

Фото на обложке: Mateus Campos Felipe / Unsplash

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