Замгендиректора «Аэрофлота» подал в отставку

Замгендиректора по стратегии, сервису и маркетингу компании «Аэрофлот» Андрей Панов покинул свой пост в компании и уехал из России.
Панов выступил в Facebook с кратким, но емким сообщением: «Уехали из России. Ушел из "Аэрофлота". Старая жизнь закончилась».
Никаких подробностей о причинах ухода и решения покинуть страну заместитель генерального директора авиаперевозчика не сообщил.
В «Аэрофлот» бывший корреспондент «Ведомостей» и сотрудник консалтингового агентства Bain Андрей Панов пришел в 2018 году и сразу был назначен на должность замгендиректора.
Не так давно высокий пост в авиакомпании покинул и гендиректор «Победы» Андрей Калмыков.
Он также не называет причин ухода открыто, но коллеги по рынку считают, что это может быть связано с изменившимися условиями для ведения бизнеса.
Напомним, что один из крупнейших лизингодателей в мире AerCap в конце февраля из-за санкций расторг отношения с Россией, а именно его самолеты находятся в лизинге у «Аэрофлота», «Уральских авиалиний», «Якутии», Azur Air и других авиаперевозчиков.
Фото на обложке: Robert Aardenburg / Unsplash
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