Индийские власти заподозрили криптобиржу Binance в отмывании китайских денег

Агентство по борьбе с отмыванием денег Индии инициировало расследование против крупнейшей в мире криптовалютной биржи Binance. Ее подозревают в отмывании денег.

Индийские власти расследовали незаконную деятельность приложений для онлайн-ставок, контролируемых из Китая. Под подозрение в сотрудничестве с ними попала и криптовалютная биржа Binance, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Операторы приложений за последние 10 месяцев отмыли 10 млрд рупий (примерно $134 млн), и часть этих денег, как предполагается, прошла через биржу WazirX, которая принадлежит Binance с 2019 года.

Представители Binance заявили, что все претензии были предъявлены WazirX, а сами они всегда активно боролись с криминалом и не имеют никакого отношения к незаконным операциям.

В последнее время биржа Binance попала во внимание регуляторов во многих странах. В Великобритании ее деятельность ограничили, Таиланд и Гонконг предъявили ей обвинения в работе без лицензии, в Малайзии ее постановили закрыть, а Каймановы острова начали проверку финансовых активов биржи.

Из-за давления властей Евросоюза Binance была вынуждена остановить торговлю криптодеривативами во многих европейских странах. До этого ей также пришлось заметно снизить суточные лимиты на вывод средств со счетов пользователей и убрать некоторые валютные пары с торгов.

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Фото: Unsplash