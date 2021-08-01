Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Индийские власти заподозрили криптобиржу Binance в отмывании китайских денег

Новости
Илья Голубев
Илья Голубев

Редактор выходного дня RB

Илья Голубев

Агентство по борьбе с отмыванием денег Индии инициировало расследование против крупнейшей в мире криптовалютной биржи Binance. Ее подозревают в отмывании денег.

Индийские власти заподозрили криптобиржу Binance в отмывании китайских денег

Индийские власти расследовали незаконную деятельность приложений для онлайн-ставок, контролируемых из Китая. Под подозрение в сотрудничестве с ними попала и криптовалютная биржа Binance, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Операторы приложений за последние 10 месяцев отмыли 10 млрд рупий (примерно $134 млн), и часть этих денег, как предполагается, прошла через биржу WazirX, которая принадлежит Binance с 2019 года.

Представители Binance заявили, что все претензии были предъявлены WazirX, а сами они всегда активно боролись с криминалом и не имеют никакого отношения к незаконным операциям.

В последнее время биржа Binance попала во внимание регуляторов во многих странах. В Великобритании ее деятельность ограничили, Таиланд и Гонконг предъявили ей обвинения в работе без лицензии, в Малайзии ее постановили закрыть, а Каймановы острова начали проверку финансовых активов биржи.

Из-за давления властей Евросоюза Binance была вынуждена остановить торговлю криптодеривативами во многих европейских странах. До этого ей также пришлось заметно снизить суточные лимиты на вывод средств со счетов пользователей и убрать некоторые валютные пары с торгов.

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!

Фото: Unsplash

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Как понять, что ваш код украли, и можно ли этого избежать
  2. 2 США обвинили организаторов атаки на SolarWinds во взломе сервисов федеральной прокуратуры
  3. 3 Twitter заплатит $3500 обнаружившим проблемы с алгоритмом изображений
  4. 4 Спонсоры веб-сериала Stoner Cats потеряли более 300 монет Ethereum из-за перегрузки сети
  5. 5 Новый этап в гейм-индустрии: онлайн-игры, в которых можно зарабатывать

ВОЗМОЖНОСТИ

01 августа 2021

Акселератор «Газпром Нефти»

01 августа 2021

Smartcity Lab - GovTech акселератор

02 августа 2021

Конкурс стартапов Summer SaaS

Все ВОЗМОЖНОСТИ

ВСЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ БИЗНЕСА
Самые интересные хакатоны, конкурсы, акселераторы и другие возможности для предпринимателей в одном месте.
Нажимая «Подписаться», вы принимаете Политику конфиденциальности и соглашаетесь получать письма
СВОЁ ДЕЛО ЗА 10 ПИСЕМ
Рассказываем, как не прогореть на старте первого бизнеса. За 2,5 месяца ты прочитаешь советы от опытных предпринимателей, вдохновляющие истории единомышленников и, главное, поймешь, с чего начать свое дело.
Нажимая «Подписаться», вы принимаете Политику конфиденциальности и соглашаетесь получать письма