Производители электроники попросили у Минпромторга льгот и возможности отказаться от маркировки

Ассоциация российских разработчиков и производителей электроники (АРПЭ) попросила нового главу Минпромторга России Антона Алиханова о поддержке в вопросе льгот и субсидий, после отказа, полученного от предыдущего руководства ведомства. Об этом пишет «Коммерсантъ».

В ассоциации хотят расширения налоговых льгот для контрактных производителей, пересмотр условий соглашений по субсидируемым проектам и на оказание поддержки инвестициям в полупроводниковые фабрики.

Производители электроники также попросили отказаться от планов по маркировке радиоэлектронной продукции, ссылаясь на высокие расходы на это мероприятие и повышение рисков в рамках поставочных цепочек.

По словам руководителя АРПЭ Ивана Покровского, внедрение системы маркировки обойдется в огромные суммы рублей, что негативно отразится на дальнейшем развитии отрасли. Главное внимание следует уделить и санкционным рискам, которые представятся для поставщиков с раскрытием цепочек поставок.

10 июня 2024 года в РФ стартовал эксперимент по маркировке смартфонов и ноутбуков. Он продлится до 31 августа 2025 года. Оператор — Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ, госсистема маркировки «Честный знак»).

Система маркировки продукции «Честный знак» внедряется в России с 2018 года, цель проекта — борьба с контрафактом. Сейчас маркировка обязательна среди прочего для лекарств, сигарет, минеральной воды, молочной продукции и ряда других категорий.

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