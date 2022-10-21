Zara запускает проект по ресейлу и ремонту одежды своего бренда. Фирменные вещи можно будет сдать на перепродажу, либо передать на благотворительность, а также привести в порядок, например, починить молнии, заменить пуговицы.

Zara запустит проект по перепродаже и ремонту одежды своего бренда