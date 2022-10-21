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Zara запустит проект по перепродаже и ремонту одежды своего бренда

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Zara запускает проект по ресейлу и ремонту одежды своего бренда. Фирменные вещи можно будет сдать на перепродажу, либо передать на благотворительность, а также привести в порядок, например, починить молнии, заменить пуговицы.

Zara запустит проект по перепродаже и ремонту одежды своего бренда

Владеющий брендом Zara испанский ритейлер Inditex открывает программу в Великобритании, пишет Bloomberg. Проект заработает в ноябре, уточняет агентство.

Подержанную одежду бренда Zara можно будет отремонтировать, заменив пуговицы, поменяв молнии или восстановив швы. Вещи будут принимать в офлайн и онлайн-магазине Zara.

Также владельцы одежды бренда Zara смогут сдать ее на перепродажу, либо передать на благотворительность. Целью проекта компания называет стремление к экологичности и сокращение выбросов от текстильной промышленности.

Сервис по ремонту одежды уже работает в H&M и Uniqlo, собственная ресейл-платформа запущена в Levi’s и North Face.

Ранее стало известно о планах Inditex продать российский бизнес ливанской группе Azadea.

Фото на обложке: Highlight ID / Unsplash

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