Зарплаты в пищепроме за год выросли на 29%
В пищевой промышленности в первом квартале средний размер зарплат, которые предлагают соискателям, составил 63,5 тыс. рублей в месяц. Это на 29% выше, чем в прошлом году. Данные, представленные «Авито Работой», приводит «Коммерсантъ».
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Аналитики сервиса отметили, что наиболее заметный рост зарплат зафиксирован среди упаковщиков (на 47%, до 88 тыс. рублей) и мясников (на 41%, до 68,6 тыс. рублей). Гендиректор ProPersonnel Татьяна Долякова отметила также рекордные зарплаты технологов, превышающие 400 тыс. рублей в месяц.
Исполнительный директор «Руспродсоюза» Дмитрий Востриков отмечает, что фонд оплаты труда (ФОТ) в пищевой отрасли вырос на 10–40%. Руководитель Института развития предпринимательства и экономики Артур Гафаров разделил зарплаты по секторам: в производстве пищевых продуктов зарплаты выросли на 27%, в производстве напитков — на 59%.
Причины роста. Основным драйвером повышения зарплат стал дефицит кадров, вызванный развитием отрасли, говорят аналитики «Авито Работы». По данным Росстата, производство продуктов питания в 2024 году выросло на 3,5%. Спрос на специалистов, таких как жиловщики мяса и ветеринарные врачи, увеличился более чем вдвое, а на фасовщиков — на 74%.
В ГК «Эконива» отметили, что конкуренция за кадры усиливается, особенно в сегментах IT и аналитики данных. Рабочая сила мигрирует в более доходные сферы, такие как курьерские услуги или складская логистика, где зарплаты на 30–40% выше, пояснила Елена Коблюк, вице-президент по работе с персоналом Health & Nutrition.
Что будет дальше? Гафаров считает, что возможности для дальнейшего повышения зарплат ограничены. «Два-три года назад увеличение оклада на 10% позволяло закрыть потребность в сотрудниках на 50%, сейчас — на 10% и менее», — отметил эксперт. Коблюк уверена, что повышение зарплаты в качестве механизма стимулирования кадров является кратковременной мерой, так как конкуренты начинают действовать так же.
- Согласно данным Росстата, за последние 15 лет максимальный показатель роста среднемесячной номинальной начисленной зарплаты был зафиксирован в декабре 2024 года. За год она увеличилась на 21,9%. Больший рост был только в ноябре 2008-го, когда среднемесячные зарплаты увеличились на 22% в годовом выражении.
- Опрошенные «Ведомостями» эксперты прогнозируют двукратное замедление роста зарплат в 2025 году — до 2-4%, что связано с охлаждением экономики и увеличением издержек работодателей.
Фото на обложке: 279photo Studio / Shutterstock / FOTODOM
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