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С начала 2023 года в России восемь зарубежных брендов открыли магазины

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

С января по март в России открыли свои магазины восемь новых иностранных брендов одежды и товаров для дома. В основном это компании из Турции, но есть марки из Франции и Польши.

С начала 2023 года в России восемь зарубежных брендов открыли магазины

Это почти половина от числа брендов, которые появились на рынке за весь 2022 год, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные CORE.XP.

У Ricci | Blackstone — другие данные: по их расчетам, за первый квартал в России появились пять зарубежных ретейлеров против десяти в 2022 году.

По данным CORE.XP, в Россию пришли турецкие сети Loft Jeans, NetWork, Club, AC&Co, Madam Coco, одна из Белоруссии — Swed House и по одной — из Франции —JACADI и Польши — PitBull West Coast. Французская и польская компании до 2022 года открывали точки продаж, но затем закрывали их, уточнили консультанты.

Все новые бренды работают в среднем ценовом сегменте. Раньше большую часть этого сегмента занимали испанская Inditex и шведская H&M.

В дальнейшем на российский рынок будут выходить бренды из Китая и Турции, европейские марки не решатся на это из-за опасений вторичных санкций.

Фото на обложке: Unsplash

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