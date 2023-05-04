С начала 2023 года в России восемь зарубежных брендов открыли магазины

С января по март в России открыли свои магазины восемь новых иностранных брендов одежды и товаров для дома. В основном это компании из Турции, но есть марки из Франции и Польши.
Это почти половина от числа брендов, которые появились на рынке за весь 2022 год, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные CORE.XP.
У Ricci | Blackstone — другие данные: по их расчетам, за первый квартал в России появились пять зарубежных ретейлеров против десяти в 2022 году.
По данным CORE.XP, в Россию пришли турецкие сети Loft Jeans, NetWork, Club, AC&Co, Madam Coco, одна из Белоруссии — Swed House и по одной — из Франции —JACADI и Польши — PitBull West Coast. Французская и польская компании до 2022 года открывали точки продаж, но затем закрывали их, уточнили консультанты.
Все новые бренды работают в среднем ценовом сегменте. Раньше большую часть этого сегмента занимали испанская Inditex и шведская H&M.
В дальнейшем на российский рынок будут выходить бренды из Китая и Турции, европейские марки не решатся на это из-за опасений вторичных санкций.
Фото на обложке: Unsplash
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Переезд зарубежных разработчиков в РФ за счет компаний, ухудшение условий по ипотеке: главное 4 мая
- 2 Библиотека музыкального сервиса «Звук» пополнилась без правообладателей
- 3 «Яндекс» запустил производство собственных серверов OpenYard, «Билайн» продал бизнес в Казахстане: главное 3 мая
- 4 Три четверти российских IT-стартапов открыли представительства за рубежом
- 5 Вступили в силу новые правила предоставления ПМЖ Кипра иностранным инвесторам
ВОЗМОЖНОСТИ
05 мая 2023
05 мая 2023