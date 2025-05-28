Депутаты и бизнес предложили поделить ушедшие зарубежные компании на две категории

Депутаты и представители бизнеса разработали концепцию законопроекта, направленную на возвращение иностранных компаний, которые ушли с российского рынка после начала СВО. предлагает разделить иностранные компании на две категории: «бывшие инвесторы» и «прямые импортеры», уточнили «Ведомости».

К первой группе отнесут фирмы, имеющие производственные мощности в РФ или возвращение которых связано с контролем правительства за иностранными инвестициями. Прямыми импортерами будут считаться компании, которые самостоятельно ограничили свои поставки на российский рынок и попали в санкционные списки. Инициативу представил президент Российской ассоциации производителей специализированной техники и оборудования «Росспецмаш» Константин Бабкин на круглом столе, организованном комитетом Госдумы по экономической политике.

По замыслу концепции, «бывшие инвесторы» при возвращении должны будут внести единоразовый взнос в размере 10% от выручки на российском рынке в 2021 году в Фонд возрождения новых и приграничных регионов. Им также предстоит ежегодно уплачивать 2% от своей выручки в течение десяти лет с момента возобновления работы в стране. Прямые импортеры будут обязаны получать лицензию от Торгово-промышленной палаты для осуществления импортных операций.

На круглом столе прозвучали и другие предложения. Так, заместитель председателя «Деловой России» Антон Данилов-Данильян выдвинул идею об отмене параллельного импорта, отметив его временную эффективность.

Вчера РБК сообщил, что обсуждение законопроекта об ограничениях на возврат зарубежных активов перенесли на июнь. Согласно законопроекту, для возврата долей, превышающих 10% голосующих акций, потребуется специальное разрешение правительственной комиссии. Поправки дают возможность российским компаниям отказывать в возврате активов иностранным инвесторам, даже если существует опцион или аналогичный договор.

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