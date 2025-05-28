Депутаты и бизнес предложили поделить ушедшие зарубежные компании на две категории
Депутаты и представители бизнеса разработали концепцию законопроекта, направленную на возвращение иностранных компаний, которые ушли с российского рынка после начала СВО. предлагает разделить иностранные компании на две категории: «бывшие инвесторы» и «прямые импортеры», уточнили «Ведомости».
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К первой группе отнесут фирмы, имеющие производственные мощности в РФ или возвращение которых связано с контролем правительства за иностранными инвестициями. Прямыми импортерами будут считаться компании, которые самостоятельно ограничили свои поставки на российский рынок и попали в санкционные списки. Инициативу представил президент Российской ассоциации производителей специализированной техники и оборудования «Росспецмаш» Константин Бабкин на круглом столе, организованном комитетом Госдумы по экономической политике.
По замыслу концепции, «бывшие инвесторы» при возвращении должны будут внести единоразовый взнос в размере 10% от выручки на российском рынке в 2021 году в Фонд возрождения новых и приграничных регионов. Им также предстоит ежегодно уплачивать 2% от своей выручки в течение десяти лет с момента возобновления работы в стране. Прямые импортеры будут обязаны получать лицензию от Торгово-промышленной палаты для осуществления импортных операций.
На круглом столе прозвучали и другие предложения. Так, заместитель председателя «Деловой России» Антон Данилов-Данильян выдвинул идею об отмене параллельного импорта, отметив его временную эффективность.
- Вчера РБК сообщил, что обсуждение законопроекта об ограничениях на возврат зарубежных активов перенесли на июнь. Согласно законопроекту, для возврата долей, превышающих 10% голосующих акций, потребуется специальное разрешение правительственной комиссии. Поправки дают возможность российским компаниям отказывать в возврате активов иностранным инвесторам, даже если существует опцион или аналогичный договор.
Фото на обложке: Larisa Rudenko / Shutterstock / FOTODOM
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