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Зарубежные компании заинтересовались рекламой на российском ТВ

Новости
Новости
Юлия Пажитных
Юлия Пажитных

Редактор новостного блока

Юлия Пажитных

Западные компании, ранее свернувшие маркетинговую активность в России, начали уточнять в Национальном рекламном альянсе (НРА) условия размещения рекламы на федеральных телеканалах. Об этом сообщили источники «Ведомостей» в крупных рекламных группах.

Зарубежные компании заинтересовались рекламой на российском ТВ
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Другие источники издания рассказали, что НРА также получил запросы от южнокорейских брендов. Представитель альянса подтвердил, что ряд иностранных компаний действительно интересуется ценами и условиями размещения, но пока запросы носят предварительный характер.

Динамика рынка. После ухода зарубежных компаний и отключения рекламных инструментов Google Ads российский рекламный рынок (без учета ТВ) в 2022 году сократился на 2% до 392 млрд рублей, говорят данные Ассоциации коммуникационных агентств России. ТВ-сегмент снизился на 10–15% до 168–178 млрд рублей. Однако в последние три года рынок демонстрирует рост: в 2024 году его объем достиг 903,6 млрд рублей, а ТВ-сегмент — 241–250 млрд. Основной вклад в этот рост внесли российские рекламодатели, на которых в 2024 году пришлось 99% бюджетов топ-30 крупнейших рекламодателей.

Прогнозы. Эксперты ожидают дальнейший рост ТВ-сегмента В ГК «Родная речь» считают, что, по базовому сценарию, объем рекламы на ТВ в 2025 году увеличится на 13%, а с учетом возвращения зарубежных рекламодателей — на 20%. Медиадиректор SkyAlliance Андрей Рунов прогнозирует ежегодный рост на 12–15%, а в случае возвращения западных брендов — до 25%. Однако, по его мнению, возобновление их активности на ТВ маловероятно ранее 2026 года.

Потенциальный вклад. Главный операционный директор Okkam Дарья Куркина оценила дополнительный приток бюджетов зарубежных компаний в ТВ-сегмент в 10–30 млрд рублей, а южнокорейских брендов — до 1 млрд рублей.

Геополитический фактор. Предметное обсуждение возобновления маркетинговой активности начнется, вероятно, после смягчения санкционных ограничений, говорит гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров. Однако, подчеркивает он, геополитическая ситуация остается неопределенной.

  • По данным отраслевого издания Sostav.ru, до 2021 года на бюджеты западных компаний, входивших в топ-30 крупнейших рекламодателей, приходилось 49,6 млрд руб., или 32% от общего объема рекламных расходов (154,2 млрд рублей без НДС). В начале 2022 года 11 иностранных участников из топ-30 крупнейших рекламодателей объявили о приостановке рекламных кампаний в РФ. Так, в марте заморозили инвестиции в развитие бизнеса и рекламу такие бренды, как Mars, Procter & Gamble, Nestle и Bayer.

Фото на обложке: Master1305 / Shutterstock / FOTODOM

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