«Максимальная защищённость данных»: завершено строительство квантовой сети Москва — Санкт-Петербург

Компания «Транстелеком» (дочернее предприятие РЖД) завершила строительство квантовой линии между Москвой и Санкт-Петербургом. Пуск сети состоится во втором квартале этого года.

.В «Транстелекоме» рассчитывают на спрос со стороны финансовых организаций, силовых структур и других госорганизаций, пишут «Ведомости».

«Сеть уже существует, оборудование смонтировано, осталась, по сути, пусконаладка», — заявил изданию заместитель гендиректора «Транстелекома» Алексей Ноздрин.

Ноздрин отметил, что на квантовой сети используется оборудование российского производства, однако отказался назвать разработчика.

Главным преимуществом квантовой сети «Транстелеком» считает максимальную защищённость передающихся по ней данных. При генерации квантовых криптографических ключей отправитель и получатель используют данные об изменении квантового состояния фотонов. Если попытаться проанализировать и дешифровать такой ключ, он изменяется – благодаря этому адресаты переписки мгновенно узнают о попытке взлома.

Строительство 800-километровой квантовой сети между Москвой и Петербургом предусмотрено дорожной картой развития квантовых коммуникаций, разработанной РЖД и утверждённой правительством летом 2020 г. Стоимость реализации всего проекта – квантовой сети в 10 000 км – до 2024 года должна составить 16,7 млрд рублей. Большая часть этих средств – 12,8 млрд руб. – должна пойти на строительство квантовых магистральных сетей.

К 2024 году объём оказываемых на сети услуг достигнет около 55 млрд рублей – такие подсчеты приводили ранее в РЖД. Среди сценариев использования квантовых технологий, помимо передачи данных банков и госструктур, разработчики дорожной карты приводили строительство безопасных систем интернета вещей и управление беспилотными поездами.

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Фото: Yur4you / Depositphotos.

