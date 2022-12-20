Основатель Performance Group Артур Зеленый вложил $500 тыс. в сервис логистики Tams

Основатель и президент холдинга Performance Group (производство и доставка готовой еды) Артур Зеленый вложил $500 тыс. в сервис логистики Tams, оптимизирующий работу курьерских служб. Об этом RB.RU сообщил представитель Performance Group.

Доля Артура Зеленого в проекте составляет 50%.

Для компаний с командой курьеров от 20 человек и более Tams предоставляет полноценную IT-систему для обеспечения логистических задач: можно формировать сроки доставки и курьерские маршруты, повышать с помощью системы число заказов, оптимизировать затраты на курьерскую службу и другое.

Если в штате логистической службы до 10 человек, сервис предлагает установить специальное мобильное приложение для курьеров и водителей. Компаниям предлагается оформить подписку на приложение, в котором курьеры будут видеть все инструкции и маршрутные задания в одном окне.

На сайте компании отмечается, что сервис настраивается под любой бизнес-процесс, время обработки статусов не превышает пяти секунд. Также Tams располагает встроенной аналитикой логистики, а срок внедрения решения составляет две недели.

«Прежде чем инвестировать в этот стартап, я проверил его эффективность на собственном бизнесе. Благодаря ему втрое снизился объем ошибок курьеров при формировании маршрута, что увеличило количество выполненных заказов в смену. С начала года наши сервисы выполнили 700 тысяч заказов, при помощи Tams на 20% сократились расходы на их выполнение», — сообщил Зеленый.

По словам разработчика и сооснователя Tams Павла Ковалева, сервис был создан командой, которая более 10 лет занимается автоматизацией логистики: «У нас получилось справиться с ключевыми проблемами любой логистической службы — перепробег или отсутствие транспорта, неэффективное планирование маршрутов, пунктуальность выполнения заказов, недовольные клиенты и многое другое».

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