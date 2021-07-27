«Яндекс.Дзен» запретит создавать контент владельцам каналов с большим числом нарушений

«Яндекс.Дзен» обновил процессы модерации контента на платформе. Владельцы каналов с большим количеством нарушений больше не смогут создавать контент в «Дзене».

Остальные блогеры смогут увидеть, за что был ограничен какой-либо материал, прямо у себя в кабинете — так те, кто нарушает правила случайно, смогут в будущем избежать ошибок, пояснили в пресс-службе «Яндекс.Дзена». Раньше такая возможность была только у блогеров из программы «Нирвана» и некоторых авторов из тестовой группы.

Любое ограничение можно оспорить, обратившись в поддержку «Дзена».

Если серьезные нарушения будут повторяться, площадка будет систематически выявлять такие каналы. Новая технология позволяет собирать «профили нарушителей» — набор характеристик, который помогает выявить среди блогеров «Дзена» тех, кто манипулирует требованиями платформы к контенту.

На что жалуются пользователи

В июле «Дзен» заблокировал и лишил монетизации более 26 тысяч каналов, среди них — группы каналов с низкокачественным контентом, на который жаловались пользователи.

В целом по просьбам пользователей и из-за нарушений требований к материалам с января по июль 2021 года «Дзен» заблокировал или ограничил более миллиона публикаций (около 1% от общего количества на платформе). К таким нарушениям относятся спам, кликбейт, краденый или шок-контент, ложная информация, оскорбления и другие.

Площадка рассчитывает, что благодаря новому механизму уникальные статьи и видео от блогеров в результате получат больше охвата и будут справедливо монетизироваться.

Сейчас в «Дзене» более 45 тысяч активных блогеров, которые каждый день выкладывают почти 150 тысяч статей, видео и фотогалерей.

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Фото: Unsplash