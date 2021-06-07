В «Яндекс.Дзене» появятся верифицированные каналы

«Яндекс.Дзен» добавил возможность для блогеров, медиа и организаций получить отметку в виде синей галочки, подтверждающей, что канал принадлежит известному человеку или бренду.

Значок поможет пользователям отличать каналы, которые ведут реальные люди, от похожих страниц и фейков, говорится в сообщении «Дзена».

Площадка верифицирует каналы, чьи владельцы представляют интерес для широкой аудитории: известные музыканты, ученые, журналисты, политики, а также крупные блогеры «Дзена» и других платформ.

«Яндекс.Дзен»

Чтобы получить значок верификации, владельцу канала нужно подтвердить свой публичный статус — таким подтверждением могут быть публикации в крупных СМИ или наличие верифицированного аккаунта в другой соцсети. Также статус могут получить участники программы «Нирвана» и блогеры «Дзена» с более чем 100 000 подписчиков, при условии, что канал известен и за пределами «Дзена».

Значок верификации появится на странице и на публикациях канала после прохождения проверки. Верифицированные каналы будут рекомендоваться в ленте наравне с другими.

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