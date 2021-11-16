Финтех-компания с российскими корнями Zerion стала одной из лучших в мире в сфере криптографии

Финтех-компания Zerion с российскими корнями стала одной из лучших в мире в сфере криптографии. Ежегодное исследование рынка подготовило издание The Information. Zerion создала DeFi-интерфейс, пользователями которого являются свыше 200 тысяч инвесторов.

Zerion вошла в топ-50 самым многообещающих компаний планеты по версии издания The Information, став одной из лучших в категории Crypto. В список попали только те компании, которые привлекли менее $100 млн либо работают на рынке 3 года и менее.

При составлении рейтинга репортеры The Information консультировались с отраслевыми источниками и полагались на собранную финансовую информацию о компаниях, которая не разглашалась ранее.

Zerion разработала De-Fi-интерфейс, которым пользуются свыше 200 тысяч инвесторов со всего мира. С начала 2021 года пользователи платформы совершили транзакции на сумму $600 млн. Приложение обрабатывает транзакции на сумму $5 млн ежедневно при среднем размере сделки в $1 млн.

Компанию Zerion основали в 2016 году Алексей Башлыков, Евгений Юртаев и Вадим Колеошкин. По данным Crunchbase, общий объем привлеченных Zerion инвестиций составляет $10,2 млн. RB.ru рассказывали о сделках компании: в июле 2021 года она привлекла $8,2 млн в раунде А с лид-инвестором в лице Mosaic Ventures, в 2019 году привлекла в посевном раунде $2 млн с лид-инвестором в лице венчурного фонда Placeholder.

Издание The Information основала в 2013 году журналист The Wall Street Journal Джессика Лессин. Издание выпускает материалы для представителей технологического сектора по подписке. По данным исследования Columbia Journalism Review, 10 из 11 технологических компаний подписано на выпуски этого издания.

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Фото: Zerion