Минцифры и Минфин обсудят бессрочное продление ставки 0% по налогу на прибыль для IT — СМИ

Минцифры и Минфин обсудят бессрочное продление действующей ставки 0% по налогу на прибыль для IT-компаний, пишет газета «Ведомости» со ссылкой на источники.

Один из собеседников издания в отраслевой ассоциации сообщил, что будут обсуждаться как бессрочный характер льгот, так и возможность их продления до 2030 года.

В Минфине отказались комментировать вопрос обсуждения налоговой льготы для IT-компаний. В Минцифры не ответили на запрос.

Налоговый маневр для IT-компаний, чьи разработки которых внесены в реестр отечественного софта, был утвержден президентом летом 2020 года и действует с 2021 года.

Изначально для компаний в бессрочном режиме применялась льготная ставка в 3% по налогу на прибыль и 7,6% по налогу на ФОТ. В июле 2022 года ставку по налогу на прибыль обнулили, но уже только до конца 2024 года.

Условие, при котором компания может воспользоваться льготами, — 70% выручки нужно получать от разработки софта и программно-аппаратных комплексов, онлайн-рекламы или онлайн-подписок.

В то же время, по данным газеты, ряд региональных властей выступают за то, чтобы нулевую ставку налога для IT не продлевали и компании с начала 2025 года вернулись к выплате в 20% налога на прибыль. Это объясняется тем, что регионы недополучают налоговые отчисления.

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