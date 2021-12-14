Стартап с российскими корнями ZeroAvia по разработке водородных двигателей привлек $35 млн

Американский стартап с российскими корнями ZeroAvia, разрабатывающий водородные двигатели для пассажирских самолетов, привлек $35 млн от Alaska Airlines и United Airlines, сообщила пресс-служба ZeroAvia.

Новый раунд ускорит разработку водородной силовой установки ZeroAvia мощностью 2-5 МВт с нулевым уровнем выбросов для более крупных самолетов.

Первоначально компания разарбатывала двигатели для 10-20-местных самолетов с дальностью полета 800 км, используемых для коммерческих пассажирских перевозок, доставки посылок и сельского хозяйства.

Этот раунд финансирования направлен на финансирование разработки следующих сегментом самолетов на 40-80 мест. Финансирование также позволит ZeroAvia еще больше расширить свое присутствие в США, Великобритании и континентальной Европе.

На сегодняшний день ZeroAvia прошла этапы летных испытаний и готовится к коммерческим операциям в 2024 году.

Авиакомпании Alaska Airlines и United Airlines присоединились к уже существующими инвесторами компании Amazon Climate Pledge Fund, AP Ventures, Breakthrough Energy Ventures, Horizons Ventures, Summa Equity и Shell Ventures. Общий объем привлеченных инвестиций компании на сегодняшний день достигает $115 млн.

В августе 2021 года основатель ZeroAvia Валерий Мифтахов сообщил, что компания готовится к проведению IPO с оценкой в $1 млрд.

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