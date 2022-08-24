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Российский разработчик электромобилей Zetta заявил о сложностях с финансированием

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Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Производитель российского электромобиля Zetta опроверг закрытие проекта по созданию электрокара, но заявил, что испытывает проблемы с финансированием и поиском венчурных инвесторов.

Российский разработчик электромобилей Zetta заявил о сложностях с финансированием

«Нет, мы не закрыты, мы немножко подзаморозились из-за (недостатка) инвестиций. Там вот проблемы с 2020 года разного характера: сначала COVID, теперь вот другие проблемы. Но никто ничего не закрывал, работаем. <….> У нас все готово, только финансирования не хватает. Можем запуститься в течение года (при наличии финансирования)», — сообщил соучредитель, директор по развитию Zetta Денис Щуровский, его цитирует ТАСС.

По его словам, в настоящее время проект поддерживает Минпромторг.

22 августа несколько Telegram-каналов сообщили, что Zetta отказалась от планов запуска производства электромобилей и свернула проект. Предполагалось, что Zetta будет первым российским серийным электромобилем.

Производство планировалось организовать на заводе в Тольятти. Электрокар представляет собой компактный трехдверный автомобиль с электроприводом. Его максимальная скорость — 120 км/ч.

Скриншоты из видео Zetta на YouTube

Щуровский добавил, что проекту подойдет только венчурное финансирование, которое в России «не сильно развито». Ранее компания вела переговоры и находила потенциальных инвесторов в Швейцарии, Португалии и других странах.

Фото: Zetta

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