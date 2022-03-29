Сеть быстрых зарядных станций для электромобилей Zevs заработала в Москве и Петербурге

В Москве и Петербурге заработала сеть быстрых зарядных для электромобилей Zevs. Они располагаются в густонаселенных районах городов, а зарядку на них можно забронировать через приложение.

О запуске сети RB рассказал представитель Zevs.

Зарядные станции работают на шведско-швейцарском оборудовании компании ABB. Устройства поддерживают разъемы типов CCS, CHAdeMo, одновременную зарядку двух электромобилей. Время одной зарядной сессии составляет 15-60 минут.

Зарядка электромобиля управляется через мобильное приложение. В нем же можно забронировать сессию заранее. Приложение доступно на Android и iOS.

«Мы выбираем для зарядных станций ZEVS удобные интересные места в центрах городской жизни. Тут можно изучить достопримечательности, выпить бесплатный кофе от одного из наших партнеров и заодно провести деловую встречу, пообедать с семьей и прочее», – отметил сооснователь Zevs Владимир Млынчик.

В Москве станции Zevs располагаются на улицах Мясницкой и Лесной, а также в «Сколково». В Петербурге станции установлены на улице Рубинштейна и на Пироговской набережной возле отеля «Санкт-Петербург». В ближайшее время в Москве откроются еще две станции, уточнили в Zevs.

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