В Зимбабве введут в обращение цифровую валюту, обеспеченную золотом

Резервный банк Зимбабве собирается ввести в обращение цифровую валюту, обеспеченную золотом. За счет использования валюты в качестве официального платежного средства власти страны намерены повысить устойчивость зимбабвийского доллара.

Отмечается, что токены станут формой электронных денег, которые будут обеспечены золотом Центробанка страны. Граждане смогут обменивать национальную валюту на токены. Эта мера позволит жителям сохранить свои сбережения на фоне повышенной волатильности, полагают власти Зимбабве.

За последние десятилетия власти страны неоднократно проводили деноминацию, с 2009 года после рекордной мировой гиперинфляции страна вывела из обращение свою валюту. Вместо нее в государстве обращались доллары США, британские фунты стерлингов, а также валюты соседних стран.

В 2016 в Зимбабве запустили так называемые суррогатные доллары, которые официально привязаны к американской валюте в соотношении один к одному. В 2019 году ЦБ ограничил обмен в таком соотношении.

В апреле 2022 года за $1 давали 135 зимбабвийских долларов. На сегодняшний день предлагается 1001, пишет РБК со ссылкой на данные Investing.com.

Ранее Банк Испании разрешил финтех-компании MONEI начать тестирование собственного цифрового евро в контролируемой среде.

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