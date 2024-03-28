Суд аннулировал товарный знак «Я.Такси» по иску «Яндекса». Исключительное право на знак принадлежало московскому ООО, оказывающему услуги такси. «Яндекс» зарегистрировал за собой товарный знак «Яндекс Такси» в 2022 году.
Московский суд по интеллектуальным правам удовлетворил иск «Яндекса» о прекращении правовой охраны товарного знака «Я.Такси». Об этом сообщил «Коммерсант».
Знак «Я.Такси» был зарегистрирован в 2016 году для оказания транспортных услуг и услуг такси. Исключительные права на знак принадлежали московскому ООО «Такси 8–800» и действовали до 2025 года. «Я.Такси» аннулировали в связи с неиспользованием.
«Яндекс» зарегистрировал за собой товарный знак «Яндекс Такси» в 2022 году. Знак предназначен для девяти классов услуг, в том числе перевозки пассажиров.
Ранее стало известно, что поездки на «Яндекс Такси» станут бесплатными при массовых эвакуациях.
Фото на обложке: PitchPH /
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