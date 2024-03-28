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Суд аннулировал товарный знак «Я.Такси» по иску «Яндекса»

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Суд аннулировал товарный знак «Я.Такси» по иску «Яндекса». Исключительное право на знак принадлежало московскому ООО, оказывающему услуги такси. «Яндекс» зарегистрировал за собой товарный знак «Яндекс Такси» в 2022 году.

Суд аннулировал товарный знак «Я.Такси» по иску «Яндекса»
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Московский суд по интеллектуальным правам удовлетворил иск «Яндекса» о прекращении правовой охраны товарного знака «Я.Такси». Об этом сообщил «Коммерсант».

Знак «Я.Такси» был зарегистрирован в 2016 году для оказания транспортных услуг и услуг такси. Исключительные права на знак принадлежали московскому ООО «Такси 8–800» и действовали до 2025 года. «Я.Такси» аннулировали в связи с неиспользованием.

«Яндекс» зарегистрировал за собой товарный знак «Яндекс Такси» в 2022 году. Знак предназначен для девяти классов услуг, в том числе перевозки пассажиров.

Ранее стало известно, что поездки на «Яндекс Такси» станут бесплатными при массовых эвакуациях.

Фото на обложке: PitchPH / Shutterstock

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