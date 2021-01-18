Доступен в Telegram и «ВКонтакте»: дейтинг Zodier стал продуктом недели на Product Hunt

Белорусский дейтинг в чат-ботах Zodier стал продуктом недели на интернет-площадке для презентации проектов Product Hunt. Об этом Rusbase сообщил представитель сервиса.

Zodier — это сервис дейтинга в чат-ботах. Он работает по принципу Tinder и позволяет пользователям лайкать и дизлайкать профили друг друга. Также Zodier показывает совместимость между пользователями по дате рождения.

Сейчас бот сейчас доступен в Telegram и «ВКонтакте». По заявлению разработчиков, в скором времени сервис будет доступен в Facebook Messenger и Viber.

Проект создали более года назад белорусские IT-предприниматели Матвей Грамович и Вячеслав Калевич. По собственным данным, за это время в сервисе зарегистрировались более 400 тысяч человек из стран СНГ и Азии. Сейчас Zodier разрабатывает белорусская компания Noirix.

«Мы верим, что крупные мессенджеры будут идти по пути Wechat и становиться супераппами со своими сторами чат-ботов, а чат-боты в мессенджерах будут заменять мобильные приложения. Поэтому решили создавать свои продукты на базе мессенджеров», — рассказал гендиректор компании Матвей Грамович.

Недавно Zodier также стал продуктом дня на Product Hunt c результатом в 1336 голосов.

Фото: Tero Vesalainen / Shutterstock