Госкорпорация ВЭБ.РФ предложила создать обеспеченный золотом крипторубль

ВЭБ.РФ предложила создать обеспеченный золотом крипторубль. Он мог бы стать решением некоторых финансовых вопросов, которые появились после введения санкций, в частности стать валютой для расчета с другими странами.

Предложение госкорпорации описано в докладе, посвященном перспективам международных платежей в условиях санкций.

Специалисты института исследований ВЭБ.РФ предлагают создать стейблкоин, который будет обеспечен реальным золотом. Его рыночную стоимость в госкорпорации предложили сделать эталоном меры стоимости и использовать «золотой рубль» для международных расчетов.

Использование золотого крипторубля позволит обеспечить стабильность расчетов, поскольку из-за его привязки к рыночной стоимости золота будет невозможно заблокировать операции с ним, отмечается в докладе.

Законопроект о регулировании рынка криптовалют в России планируют внести в Госдуму этой осенью. Документ разрабатывают правительство РФ и Центральный Банк.

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