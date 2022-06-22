Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Госкорпорация ВЭБ.РФ предложила создать обеспеченный золотом крипторубль

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

ВЭБ.РФ предложила создать обеспеченный золотом крипторубль. Он мог бы стать решением некоторых финансовых вопросов, которые появились после введения санкций, в частности стать валютой для расчета с другими странами.

Госкорпорация ВЭБ.РФ предложила создать обеспеченный золотом крипторубль

Предложение госкорпорации описано в докладе, посвященном перспективам международных платежей в условиях санкций.

Специалисты института исследований ВЭБ.РФ предлагают создать стейблкоин, который будет обеспечен реальным золотом. Его рыночную стоимость в госкорпорации предложили сделать эталоном меры стоимости и использовать «золотой рубль» для международных расчетов.

Использование золотого крипторубля позволит обеспечить стабильность расчетов, поскольку из-за его привязки к рыночной стоимости золота будет невозможно заблокировать операции с ним, отмечается в докладе.

Законопроект о регулировании рынка криптовалют в России планируют внести в Госдуму этой осенью. Документ разрабатывают правительство РФ и Центральный Банк.

Фото на обложке: Sergey Tarasov / Shutterstock

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Куда пойти, если вы хотите запустить бизнес в Латинской Америке
  2. 2 Почему обвал криптовалют не заставит Латинскую Америку отказаться от биткоина
  3. 3 «Десятки тысяч людей потеряют целые состояния». Почему падает криптовалюта — рассуждают эксперты
  4. 4 Не только Binance. Как россиянам выбрать безопасную криптобиржу
  5. 5 Бизнес-инкубатор НИУ ВШЭ проведет цикл лекций о блокчейне и криптовалюте
Blanc
Знаешь все изменения, которые затронули твой бизнес? Пройди тест и получи полезный подарок
Подробнее

ВОЗМОЖНОСТИ

24 июня 2022

Machines Can See

24 июня 2022

Технологический скаутинг от команды «Акселератора ФРИИ»

24 июня 2022

Питч-сессия стартапов для банков ВТБ, Газпромбанк, «Открытие» и «Ленты»

30 июня 2022

«Энергопрорыв-2022»

30 июня 2022

Cartier Women's Initiative

Все ВОЗМОЖНОСТИ