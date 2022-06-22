Госкорпорация ВЭБ.РФ предложила создать обеспеченный золотом крипторубль

ВЭБ.РФ предложила создать обеспеченный золотом крипторубль. Он мог бы стать решением некоторых финансовых вопросов, которые появились после введения санкций, в частности стать валютой для расчета с другими странами.
Предложение госкорпорации описано в докладе, посвященном перспективам международных платежей в условиях санкций.
Специалисты института исследований ВЭБ.РФ предлагают создать стейблкоин, который будет обеспечен реальным золотом. Его рыночную стоимость в госкорпорации предложили сделать эталоном меры стоимости и использовать «золотой рубль» для международных расчетов.
Использование золотого крипторубля позволит обеспечить стабильность расчетов, поскольку из-за его привязки к рыночной стоимости золота будет невозможно заблокировать операции с ним, отмечается в докладе.
Законопроект о регулировании рынка криптовалют в России планируют внести в Госдуму этой осенью. Документ разрабатывают правительство РФ и Центральный Банк.
Фото на обложке: Sergey Tarasov /
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