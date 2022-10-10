Опрос показал, что Zoom сохраняет лидерство среди ВКС-сервисов в России

По данным опроса, 69% респондентов используют сразу несколько сервисов. При этом 77% отдают предпочтение Zoom, еще 22,3% пользуются «Яндекс.Телемост».

Также популярными среди россиян оказались иностранные Google Meet (18,7%) и Microsoft Teams (13%). Российские сервисы Webinar Meeting от Webinar Group (51% компании принадлежит МТС) и Dion предпочитают 12,3 и 10% опрошенных соответственно. Отечественные сервисы VideoMost или «СберМитап» назвали менее 10% респондентов.

По словам генерального директора агентства Telecom Daily Дениса Кускова, доля российских решений на рынке выросла на 33% за 2022 год. Доля иностранных продуктов при этом сократилась на 11%.

Исследования 2021 года показали, что российский «Яндекс.Телемост» тогда использовало менее 15% опрошенных, а Zoom в качестве основного средства видеоконференцсвязи называли более 86% респондентов.

«Согласно последним исследованиям, не менее 20–30% рынка видеосвязи в стране заняли отечественные решения, закупки которых составили около 90% от числа всех закупок ВКС-продуктов», — отмечает исполнительный директор ассоциации разработчиков программных продуктов «Отечественный софт» Ренат Лашин.

По его словам, спрос на российские сервисы вырос весной текущего года, когда иностранные компании прекратили продажи своих продуктов в РФ.

Ранее стало известно, что компания Zoom ведет разработку собственного почтового клиента Zmail и календаря Zcal.

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