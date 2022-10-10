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Опрос показал, что Zoom сохраняет лидерство среди ВКС-сервисов в России

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Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

Zoom остается самым популярным сервисом видеоконференцсвязи (ВКС) среди россиян, пишут «Ведомости» со ссылкой на исследование аналитической компании Telecom Daily.

Опрос показал, что Zoom сохраняет лидерство среди ВКС-сервисов в России

По данным опроса, 69% респондентов используют сразу несколько сервисов. При этом 77% отдают предпочтение Zoom, еще 22,3% пользуются «Яндекс.Телемост».

Также популярными среди россиян оказались иностранные Google Meet (18,7%) и Microsoft Teams (13%). Российские сервисы Webinar Meeting от Webinar Group (51% компании принадлежит МТС) и Dion предпочитают 12,3 и 10% опрошенных соответственно. Отечественные сервисы VideoMost или «СберМитап» назвали менее 10% респондентов.

По словам генерального директора агентства Telecom Daily Дениса Кускова, доля российских решений на рынке выросла на 33% за 2022 год. Доля иностранных продуктов при этом сократилась на 11%.

Исследования 2021 года показали, что российский «Яндекс.Телемост» тогда использовало менее 15% опрошенных, а Zoom в качестве основного средства видеоконференцсвязи называли более 86% респондентов.

«Согласно последним исследованиям, не менее 20–30% рынка видеосвязи в стране заняли отечественные решения, закупки которых составили около 90% от числа всех закупок ВКС-продуктов», — отмечает исполнительный директор ассоциации разработчиков программных продуктов «Отечественный софт» Ренат Лашин.

По его словам, спрос на российские сервисы вырос весной текущего года, когда иностранные компании прекратили продажи своих продуктов в РФ.

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Ранее стало известно, что компания Zoom ведет разработку собственного почтового клиента Zmail и календаря Zcal.

Фото на обложке: Tada Images / Shutterstock

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