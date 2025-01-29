Число офлайн-зоомагазинов сократилось на 12,5% за 2024 год

В крупнейших городах России число офлайн-зоомагазинов за 2024 год сократилось примерно на 7–12,5%, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные сервиса «Яндекс Карты». Участникик рынка связывают это с ужесточением конкуренции с маркетплейсами.

Самое значительное сокращение количества зоомагазинов в офлайн-секторе было зафиксировано в Москве — на 12,5% по сравнению с предыдущим годом, до 901 магазина. В Санкт-Петербурге число магазинов упало на 9,5%, до 894, в Краснодаре — на 6,9%, до 229 магазинов. Всего к началу 2025 года в России работало 16,75 тыс. зоомагазинов, на 2,6% меньше, чем годом ранее.

При этом спрос на зоотовары у потребителей не снижается, что подтверждается данные оператора фискальных данных «Платформа ОФД». Согласно им, к концу 2024 года оборот офлайн-торговли зоотоварами увеличился на 13% год к году, число транзакций выросло на 2%, средний чек увеличился на 11%, до 2,9 тыс. рублей.

Продажи зоотоваров растут и онлайн. По данным «Платформы ОФД», в 2024 году объем реализации такой продукции через интернет вырос на 21% по сравнению с прошлым годом, а средний чек — на 3%, достигнув 5 тыс. рублей. В Wildberries сообщили, что в 2024 году продажи влажного корма на площадке выросли на 25% по обороту, сухого — на 29%.

Рост продаж зоотоваров на маркетплейсах — одна из причин сокращения специализированных офлайн-магазинов, заявил газете президент Национальной ассоциации зооиндустрии (объединяет ритейлеров и производителей, включая «Четыре лапы», «Зоозавр», «Кот Матрос») Кирилл Дмитриев. При этом в Ассоциации компаний интернет-торговли утверждают, что доля зоотоваров в общей структуре онлайн-продаж составляет всего 1,5%. По данным ассоциации, с января по ноябрь 2024 года россияне потратили на покупку таких товаров в интернете 117 млрд рублей, что на 30% больше, чем за аналогичный период предыдущего года.

Эксперт по маркетплейсам аналитической компании Seller24 Артем Моисеев рассказывал RB.RU, что зоотовары являются одной из самых удобных ниш для новичков на маркетплейсах из-за низкого порога входа. По оценке Seller24, оборот ниши зоотоваров в онлайн-магазинах за 2024 год увеличился на 35%, а количество покупок — на 63%. Перспективными товарами Моисеев назвал игрушки для животных, а также товары для груминга, включая машинки и стрижки.