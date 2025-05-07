При росте сборов зрителей в кинотеатрах на майских праздниках стало меньше
В первые дни майских праздников сборы российских фильмов достигли 833,7 млн рублей, что значительно выше показателя прошлого года в 681,2 млн рублей. Однако число зрителей уменьшилось с 2,2 млн до 2,1 млн. Данные Единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС) Фонда кино за 1-4 мая изучил «Коммерсантъ».
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Средняя цена билета в этот период составила 439 рублей, в то время как годом ранее этот показатель варьировался от 353,4 до 365,7 рублей. Российские фильмы были в центре внимания, среди которых наиболее успешной оказалась военная драма «В списках не значился», сборы которой составили 235,4 млн рублей. В тройку лидеров также вошли «Кракен» (223,5 млн рублей) и продолжение франшизы «Батя» (104 млн рублей).
Генеральный директор российского представительства компании Comscore Роман Исаев связывает рост сборов с успехом «В списках не значился», однако отмечает, что, несмотря на улучшение по сравнению с прошлым годом, результаты все еще не удовлетворяют кинотеатры.
Высокая доля сборов на российские ленты свидетельствует о том, что нашелся продукт, способный конкурировать с голливудским прокатом и привлечь зрителей в праздник, отметил гендиректор «Централ Партнершип» (дистрибутор фильма «В списках не значился») Вадим Верещагин. Он заявил, что «первый уикенд уже превзошел смелые ожидания», так что прогнозы по бокс-офису вселяют надежды на дальнейший успех в оставшуюся часть майских праздников.
- С 1 по 15 мая в российских кинотеатрах проходит акция, приуроченная к майским праздникам и направленная на поддержку кинопроката. Они временно прекратили показ предсеансового контента, включая рекламу и пиратские материалы.
Фото на обложке: Fusionstudio / Shutterstock / FOTODOM
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