Марк Цукерберг лишился «правой руки». Компанию Meta Platforms* покинула операционный директор Шерил Сэндберг после 14 лет работы. Ее называют ближайшим соратником Цукерберга по бизнесу.

Об уходе Шерил Сэндберг с поста операционного директора Meta Platforms* пишет TechCrunch. Сэндберг занимала эту должность с 2008 года.

Основатель Meta Platforms* Марк Цукерберг назвал уход Сэндберг «концом эпохи». В своем посте бизнесмен написал, что Шерил научила его управлять компанией и назвал ее близкой подругой, партнером и суперзвездой. Сэндберг считается ближайшей соратницей Цукерберга по бизнесу.

Сама Сэндберг не уточнила, чем будет заниматься после ухода из Meta Platforms*. Она сообщила, что станет больше времени уделять благотворительности, а также рассказала о свадьбе, которая состоится у нее этим летом.

Сэнберг покинет пост операционного директора Meta Platforms* осенью после переходного периода. Ее место займет директор компании по развитию Хавьер Оливан, но его обязанности будут отличаться от тех, которые были возложены на Шерил Сэндберг. Цукерберг сказал, что он не уверен в возможности заменить Сэндберг на посту.

*Деятельность Meta Platforms признана экстремистской в РФ.

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